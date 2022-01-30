وزير الزراعة الألماني يدعو لليقظة والحذر من أبسط الأشياء المؤدية لحرائق الغابات

دعا وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، لليقظة وتوخي الحذر في ظل ارتفاع خطر حرائق الغابات في كثير من الأماكن.

وقال لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "يتعين علينا جميعا المساعدة على تجنب حرائق الغابات"، وشدد على ضرورة التحلي باليقظة، وعدم ترك أي شيء قابل للاشتعال، وعدم التخلص من السجائر دون انتباه، وأشار إلى أن أصغر الأشياء يمكن أن تؤدي إلى وقوع كوارث.

وتابع الوزير الألماني: "حرائق الغابات في جنوب أوروبا ليست بعيدة. خطر حرائق الغابات لدينا يعد كبيرا أيضا في كثير من الأماكن".

وفي الوقت ذاته، أكد أوزدمير أهمية تحقيق تغيير دائم، وقال: "يتعين علينا إعادة بناء غاباتنا بسرعة كبيرة"، وأشار إلى أن الغابات تعد "أفضل مكيف هواء نمتلكه.. لا يتعين علينا فقط إعادة تشجير المساحات المفقودة بسبب الحرائق أو العواصف بشكل أسرع، ولكن يجب أيضا حماية ما تبقى وإعادة بنائه بشكل أفضل".