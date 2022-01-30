يتساءل العديد من الطلبة والطالبات، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 للحصول عليها فور اعتمادها رسميًا وظهورها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وسبق أن انتهت امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021- 2022، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ثم بدأت أعمال التصحيح في الكنترولات المختلفة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ومن المقرر أن تنتهي أعمال التصحيح خلال أيام ومنها يتم مراجعة أوراق الامتحانات وتجميع ورصد الدرجات، وهي المراحل التي تنجز في أيام معدودة، ليقترب موعد ظهور النتيجة.

هذا وسيتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة، ليتم اعتمادها من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من ينوب عنه أولًا، ومن ثم تتم إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية ليستطيع الطالب الحصول عليها برقم الجلوس بكل سهولة ويسر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ويرجع سبب تأخر الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 هذا العام عن المعتاد، إلى قضاء المعلمين إجازة عيد الأضحى، حيث تسببت فى اقتطاع أعمال التصحيح، ومن ثم تعطيلها لمدة أسبوع وتأخير إعلانها.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور على السواء نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، والتي من المقرر أن تظهر بنهاية شهر يوليو الجاري، أو مع بداية شهر أغسطس المقبل وفقًا لمصادر بمؤسسة الأزهر.

وكان طلاب الثانوية الأزهرية، قد أدوا الاختبارات على مدار شهر كامل، حيث بدأ ماراثون الامتحانات للقسم الأدبي من يوم الأحد الموافق 5 يونيو، وانتهت يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو، بينما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحانتهم يوم السبت الموافق 7 يونيو واستمرت حتى يوم الخميس 7 يوليو الماضي.

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الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية الأزهرية جرت دون ورود أي شكوى من قبل الطلاب سواء أقسام الأدبي أو العلمي لتمضى في هدوء.