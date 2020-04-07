الاستخبارات الأمريكية: روسيا فقدت نحو 15 ألف جندي في أوكرانيا حتى الآن

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قال رئيس الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز، إن نحو 15 ألف جندي قتلوا بالفعل من الجانب الروسي منذ أن قامت موسكو بغزو أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر أمني في مدينة آسبن الأمريكية، أنه يعتقد أن ثلاثة أضعاف هذا العدد أصيبوا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وأوضح مساء أمس الأربعاء "الأوكرانيون تكبدوا خسائر أيضا، ولكن ربما أقل من ذلك".

ويشار إلى أن روسيا لم تكشف عن أي إحصاءات حالية بشأن الخسائر البشرية في جانبها.

وقال بيرنز إن حشد القوات الروسية في منطقة دونباس، التي تشمل لوهاسنك ودونيتسك، يشير على الأقل حاليا، أن الجيش الروسي تعلم من أخطائه في بداية الحرب.

وكانت روسيا قد حاولت في بداية الغزو الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن بدون نجاح.

وأوضح أنه في بعض الأحيان، تقوم القوات الروسية بالتراجع لوضعية أكثر راحة، مستخدمة تقدمها وقوة الأسلحة طويلة المدى لتدمير أهداف أوكرانية بكفاءة.

وأشار إلى أنه بذلك تعوض موسكو عن الضعف الذي مازالت تعاني منه في صفوفها العسكرية.