بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، وضع سوق النفط العالمي.

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان صحفي مساء اليوم - إن الجانبين أشادا بمستوى العلاقات الودية بين البلدين، وبحثا قضايا التعاون الثنائي، وأكدا أهمية توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، كما تم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج قمة طهران لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وأوضح الكرملين أن بوتين وبن سلمان شددا على أهمية المزيد من التنسيق داخل منظمة "أوبك +"، وأشارا إلى أن دول المنظمة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها؛ للحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمي.