انخفاض معدل المواليد في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ 2013

شهدت ألمانيا العام الماضي أدنى معدل للخصوبة منذ عام 2013، عندما سجلت ولادة إجمالي 738819 طفلا، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي (ديستاتيس) اليوم الجمعة.

وشهد عام 2022 انخفاضا في عدد المواليد بواقع 56673 (أي بنسبة 7%) مقارنة بعام 2021. وشهد عام 2021 أعلى معدل مواليد منذ 1997.

وبذلك انخفض معدل الخصوبة في 2022 بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، ليصل في المتوسط إلى 1.46 طفل لكل امرأة، حسبما أفاد المكتب، مقابل 1.58 طفل لكل امرأة في 2021.

وبدون احتساب عوامل الهجرة، يمكن أن يتم الحفاظ على التعداد السكاني لدولة متقدمة بمعدل خصوبة يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة.

وثمة اختلافات إقليمية واضحة في ألمانيا، حيث انخفض معدل المواليد بصورة حادة في هامبورج وبرلين، بنسبة 10% لكل منهما. وكان الانخفاض عند أدنى مستوى في بريمن حيث انخفضت المواليد بنسبة 4%.

وتصل معدلات المواليد بين النساء في ولايتي راينلاند بفالتس وسكسونيا السفلى لأعلى مستوى عند 1.52 طفل. وتم تسجيل أدنى معدل للمواليد، كما هو الحال منذ 2017، بين النساء في برلين بمعدل 1.25 طفل.