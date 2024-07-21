سوريا تلجأ لقطع الإنترنت والاتصالات لتحقيق النزاهة بامتحانات الثانوية

حددت الشركة السورية للاتصالات، أوقات قطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت خلال امتحانات شهادة الثانوية بكل فروعها للدورة الثانية لعام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت وكالة «سانا»، نسخة منه اليوم، أن «قطع الاتصالات يبدأ في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة التاسعة وحتى العاشرة والنصف صباحاً كحد أقصى، والإنترنت من الساعة السابعة وحتى العاشرة والنصف صباحاً كحد أقصى، وذلك حسب المادة الامتحانية المقدمة».

وأشارت الشركة إلى أن «هذا الإجراء جاء استجابة لطلب وزارة التربية من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية».