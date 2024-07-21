من المتوقع أن يبلغ النمو 6ر6% في عام 2025، و9ر5% في عام 2026 و6ر5% في عام 2027، حسبما ذكرت وزارة المالية والتخطيط الوطني في زامبيا في تقرير حول خطة الميزانية متوسطة الأجل للحكومة.

وتستند التوقعات إلى انتعاش التعدين والزراعة، فضلا عن ظروف الاقتصاد الكلي الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الإنمائي في زامبيا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كان سعر البنزين قد أنخفض في زامبيا إلى 58ر31 كواشا للتر من 56ر35 كواشا للتر، مدعوما بارتفاع بنسبة 7% في العملة المحلية مقابل الدولار خلال فترة المراجعة، حسبما قال رئيس مجلس تنظيم الطاقة جيمس باندا في بيان الشهر الماضي.

ونقلت بلومبرج عن باندا قوله إن سعر الديزل تراجع أيضا بنسبة 6% إلى 34ر29 كواشا للتر.(الدولار الأمريكي يساوي 24 كواشا زامبي).

كان البنك المركزي في زامبيا قد أعلن خططا لتجريم استخدام العملات الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وسط أكبر ارتفاع في قيمة العملة المحلية (كواشا) منذ أربعة أشهر.

وذكرت مسودة وثيقة نشرها البنك أن الاشخاص الذين يستخدمون العملة الأجنبية في المعاملات المحلية ربما يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات أو غرامات.

وكانت قيمة "الكواشا" قد ارتفعت بواقع 7%، بعد الإعلان عن هذه الإجراءات.