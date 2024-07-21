 روسيا تعلن إرسال طائرات لصد قاذفات أمريكية اقتربت من حدودها - بوابة الشروق
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روسيا تعلن إرسال طائرات لصد قاذفات أمريكية اقتربت من حدودها

وكالات
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:50 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، إرسال طائرات لصد قاذفات أمريكية اقتربت من حدودها.

وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية، قالت الوزارة في بيان لها، إن مقاتلات روسية من طراز ميج - 29 وميج – 31، انطلقت لاعتراض قاذفات القنابل الأمريكية من طراز B-52N التي اقتربت من الحدود فوق بحر بارنتس.

وأشارت الوزارة إلى أن «وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت فوق بحر بارنتس، اقتراب القاذفات الأمريكية من طراز B-52H من حدود روسيا الاتحادية، ومع إرسال الطائرات ابتعدت القاذفات عن الحدود».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تحليق الطائرتين من طراز ميج - 29 وميج – 31، تم بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ومع الالتزام بإجراءات السلامة.

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