روسيا تعلن إرسال طائرات لصد قاذفات أمريكية اقتربت من حدودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، إرسال طائرات لصد قاذفات أمريكية اقتربت من حدودها.

وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية، قالت الوزارة في بيان لها، إن مقاتلات روسية من طراز ميج - 29 وميج – 31، انطلقت لاعتراض قاذفات القنابل الأمريكية من طراز B-52N التي اقتربت من الحدود فوق بحر بارنتس.

وأشارت الوزارة إلى أن «وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت فوق بحر بارنتس، اقتراب القاذفات الأمريكية من طراز B-52H من حدود روسيا الاتحادية، ومع إرسال الطائرات ابتعدت القاذفات عن الحدود».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تحليق الطائرتين من طراز ميج - 29 وميج – 31، تم بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ومع الالتزام بإجراءات السلامة.



