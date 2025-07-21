نجحت فرقة الإنقاذ الجبلي في إيطاليا اليوم الإثنين، في انتشال أحد مستكشفي الكهوف بعد سقوطه إلى عمق 40 مترا وإصابته جراء تساقط الصخور في منطقة بيدمونت بإيطاليا بينما كان في نزهة مع أصدقائه.

وصلت الفرق الطبية إلى الرجل المصاب بعد الحادث أمس الأحد، وقامت بعلاجه داخل خيمة دافئة من إصابة في الرأس حالت دون خروجه من الكهف بمفرده.

واستخدم رجال الانقاذ متفجرات لتوسيع الكهف عند ثلاثة منعطفات حتى يمكن نقل الرجل المصاب إلى السطح، وهو في حالة جيدة.

ويمتد كهف أبيسو بابيرينو لمسافة 170 مترا تحت الأرض، بما في ذلك معرض حفريات بالقرب من بلدة أورميا في إقليم كونيو.