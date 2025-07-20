أحمد موسى عن ذكر اسم تركيا في بيان الداخلية عن خلية حركة حسم: رسالة سياسية وأمنية ودبلوماسية

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بوزارة الداخلية بعد كشفها عن خلية حسم الإرهابية التي خططت لزعزعة أمن البلاد عبر عمليات إرهابية.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن بيان وزارة الدخلية عن كشف الخلية الإرهابية جاء احترافيًّا، مؤكدا أن كل كلمة به احتوت على رسالة.

وأضاف أن البيان يتضمن ذكر اسم دولة تركيا وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وهو أمر مهم للتأكيد على أنه أصبحت هناك بؤرة لإرهابيين يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تتحدث (تركيا) عن تعاون مع مصر وفي الوقت نفسه تستضيف تنظيمات إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات في مصر.

ولفت إلى أنه في السابق كانت تذكر مثل هذه النوعية من البيانات جملة إحدى الدول لكن وزارة الداخلية ذكرت اسم دولة تركيا بالاسم، وهو ما يمثل رسالة سياسية وأمنية ودبلوماسية.

ونوه بأنه يتوجب تسليم هذه العناصر الإرهابية لمصر

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنَّه استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكل المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جرى من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

وأكدت أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط.

وأوضحت أنه عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة وكر الإرهابيين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات وسكان المنطقة، مما اضطر القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما.

وخلال تبادل إطلاق النار، استشهد مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة متأثراً بإصابته جراء الطلقات العشوائية التي أطلقها الإرهابيان، كما أصيب ضابط من القوة أثناء محاولته إنقاذ المواطن، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات في الواقعة.