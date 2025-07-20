الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم

يشهد الشارع المصرى حالة من الترقب والقلق بين مستأجرى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وفقا للقانون القديم وملاكها ، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار وإقراره بصورة نهائية يوم ٢ يوليو الجارى، وقبل التصديق النهائى عليه من رئيس الجمهورية.

‎ورغم الموافقة النهائية على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، فإن الخلاف ما زال قائما بين الملاك والمستأجرين.

فالمالك يرى أن القانون خطوة تأخرت كثيرا ، وجاءت لإنصافه واستعادة حقوقه المهضومة.

أما المستأجر فيخشى أن ‎تكون تعديلات القانون بداية لتشريد مئات الآلاف من الأسر التي لا تملك بديلا مناسبًا.