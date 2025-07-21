مصادر خاصة لوكالة معا: حماس قدمت ردا إيجابيا والإعلان عن الصفقة خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة لوكالة «معا» الإخبارية، أن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، والاحتلال الإسرائيلي ستبصر النور خلال أيام قليلة.

ورجحت المصادر أن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح، والذي يتضمن هدنة 60 يومًا وتبادل أسرى.

وقدرت المصادر الخاصة أن «يتم التوقيع على الصفقة وإعلانها خلال هذا الأسبوع، وعلى الأكثر مطلع الأسبوع المقبل».

وكشف مسئولون إسرائيليون لموقع «كيبا»، أنه سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار الأحد المقبل، وربما الجمعة المقبلة، في حال إتمام كل تفاصيل الخطة.

غير أن مصادر «معا» توقعت أن يتم الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع.

وتتضمن الصفقة 60 يوم هدنة، يتم فيها الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 1100 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر.

وبحسب المقترح، سيتم الإفراج عن 18 جثة إسرائيلية، ومقابل كل جثة أسير إسرائيلي، سيتم الإفراج عن عشرة جثامين فلسطينية محتجزة لدى الاحتلال.



