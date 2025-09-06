هيئة البث العبرية: نتنياهو رفض صفقة تبادل شاملة اقترحها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق خلال ولايته

هيئة البث الرسمية نقلت عن مصادر أن نتنياهو اعتبر الصفقة تشكل "هزيمة" لإسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي عرض خلال فترة ولايته مبادرة للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع الأسرى في غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الخطة واعتبرها "هزيمة".

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر مطلعة قولها، إن هاليفي وقبيل الهجوم البري على رفح في مايو 2024، "طلب من نتنياهو بلورة مقترح من مرحلة واحدة يقوم على إطلاق سراح كافة الأسرى وإنهاء الحرب".

وأضافت أن طاقما من ضباط شعبة العمليات والدائرة الاستراتيجية التابعة للجيش، عمل على إعداد عدة سيناريوهات لعرضها على القيادة السياسية، تقوم على أن تحرير الأسرى أولا سيجعل من السهل لاحقا استكمال الحسم ضد "حماس".

ووفق المصادر، فإن هذه الفكرة قوبلت بالرفض الفوري من القيادة السياسية، إذ رفض نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينيت" حينها المقترح وقال إنه يشكل "هزيمة".

وبحسب المصادر نفسها، جرى طيّ الخطة بسرعة حتى إنها لم تُعرض رسميا على فريق التفاوض.

وأشارت المصادر لهيئة البث إلى أن الخطة التي أعدها الجيش في مايو 2024 كانت متعددة المراحل، تضمنت إطلاق جميع الأسرى وإنهاء الحرب في ختامها، إلا أن قرار نتنياهو حال دون الانتقال إلى المرحلة الثانية التي كانت تقضي بالإفراج عن كل الأسرى الذين تبقوا على قيد الحياة.

وأعلنت حركة "حماس" مرارا استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع إسرائيل، لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

والآن رغم تقديم الوسطاء مقترحا لصفقة جزئية وافقت عليه حماس، رفض نتنياهو مجددا المقترح بحجة أنه يريد صفقة شاملة تضمن الإفراج عن جميع الأسرى مع استمرار الحرب للقضاء على حماس.

ويأتي ما كشفت عنه هيئة البث بشأن مقترح هاليفي عن الصفقة الشاملة ليفنّد ما يتذرّع به نتنياهو لإتمام صفقة التبادل.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو في كل مرة يفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات، بما يضمن مواصلة الحرب للحفاظ على مستقبله السياسي وتفادي المساءلة.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، كما تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا