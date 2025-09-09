قيادي بمستقبل وطن: عدوان إسرائيل على قطر جريمة مكتملة الأركان تكشف حقارة الفعل الصهيوني

- أحمد الشناوي: مصر دائمًا في طليعة المدافعين عن قضايا الأمة العربية

أكد الدكتور أحمد الشناوي، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن العدوان الإسرائيلي الآثم على دولة قطر الشقيقة يمثل انتهاكًا سافرًا وخطوة متعمدة لإجهاض أي مساعٍ للتوصل إلى تهدئة أو وقف لإطلاق النار، مشددًا على أن ما جرى هو جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها أو السكوت عليها.

وقال "الشناوي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن مصر بمواقفها الثابتة وقيادتها الرشيدة تقف دائمًا في طليعة المدافعين عن قضايا الأمة العربية، مؤكداً أن التعدي على دولة وسيطة كقطر لا ينأى فقط عن قواعد القانون الدولي، بل يعكس حقارة الفعل الصهيوني الذي اعتاد الضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن هذا التصعيد الخطير يستهدف ضرب وحدة الصف العربي وتكريس الفوضى في المنطقة، إلا أن مصر بشجاعتها التاريخية وقدرتها الدبلوماسية قادرة على قيادة جبهة عربية ودولية لوقف هذا العبث الإسرائيلي ومحاسبة قادته على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن العالم لم يعد يحتمل مزيدًا من التراخي، مطالبًا المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى بوقف هذه السياسات الإجرامية، داعيًا إلى التفاف عربي شامل خلف مصر وقيادتها السياسية في معركتها التاريخية دفاعًا عن الأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.