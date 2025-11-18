مفوضة حقوق الإنسان في كولومبيا تطالب بتعليق الغارات على الجماعات المتمردة

دعت مفوضة حقوق الإنسان في كولومبيا، إيريس مارين، يوم الاثنين الرئيس جوستافو بيترو إلى تعليق الغارات الجوية ضد الجماعات المتمردة في البلاد، بعد أن كشفت عن مقتل خمسة مراهقين على الأقل في غارات نفذتها القوات المسلحة الكولومبية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وفي فيديو نشر يوم الاثنين، قالت مارين إن مراهقة واحدة على الأقل قتلت في غارة ضد جماعة "فاراك-إي إم سي"، المتمردة في مقاطعة أراوكو الأسبوع الماضي، بينما قتل أربعة مراهقين آخرين كانوا قد تم تجنيدهم قسريا من قبل الجماعة في غارة أخرى خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وكانت مارين قد كشفت يوم السبت أن سبعة قصر آخرين قتلوا في غارة أخرى ضد "فاراك -إي إم سي" في مقاطعة جافيار جنوبا، حيث أطلقت الحكومة حملة عسكرية ضد زعيم متمرد قوي يُدعى نيستور جريجوريو فيرا المعروف أيضا باسم إيفان مورديسكو.

ويعني ذلك أن ما لا يقل عن 12 قاصرا قتلوا هذا العام في غارات جوية نفذتها الحكومة الكولومبية.

وأعلنت النيابة العسكرية في كولومبيا يوم الاثنين أنها فتحت تحقيقا في الغارة التي وقعت في جافيار، لتحديد ما إذا كانت قد امتثلت للقانون الدولي.

وأكدت الحكومة الكولومبية مقتل المراهقين يوم الاثنين، لكنها رفضت تعليق الغارات، وألقت باللوم على الجماعات الإجرامية في البلاد لوضع الأطفال في خطر عن طريق تجنيدهم قسريا ضمن صفوفها.