فون دير لاين تخاطب أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأموال الروسية لأوكرانيا

كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التخفيف من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأموال الروسية المجمدة، في ظل المخاوف البلجيكية على وجه الخصوص.

كما أوضحت كيفية سد فجوة في الميزانية الأوكرانية تزيد عن مئة مليار يورو، إذا لم يتفق التكتل على استخدام أموال البنك المركزي الروسي.

وأشارت إلى أنه يمكن القيام بهذا من خلال مساهمات من الميزانيات الوطنية للاتحاد الأوروبي، أو القروض المشتركة أو مزيج من الاثنين، وفقا للرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وتوضح الرسالة أن هذه الحلول ستكون أكثر تكلفة بكثير.

وكانت بلجيكا قد دعت إلى تفصيل خيارات التمويل قبل إجراء مزيد من المحادثات، حيث أن معظم الأموال الروسية تديرها شركة "يوروكلير"، ومقرها بلجيكا. وتخشى الحكومة البلجيكية من العواقب على الشركات الأوروبية التي لا تزال نشطة في روسيا.

وفي رسالتها، أوضحت فون دير لاين أيضا بشكل مفصل كيف يمكن استخدام الأموال الروسية التي تحتفظ بها البنوك التجارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وقدرت المبلغ بنحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار).

كانت المفوضية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات المفروضة على موسكو تقدر بحوالي 210 مليارات يورو ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل.

من جهتها حذرت روسيا الدول الأوروبية من مغبة الاستيلاء على أصولها.

ووفقا للمفوضية، يجب أن يعمل الاتحاد الأوروبي على توفير ما لا يقل عن 7ر135 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2027. وهذا على افتراض أن الحرب ستنتهي خلال العام المقبل ويمكن تخفيض المساعدة العسكرية البالغة 6ر51 مليار يورو في عام 2026 إلى 8ر31 مليار يورو في عام 2027.

وتقدر المساعدات لدعم ميزانية أوكرانيا بمبلغ 1ر20 مليار يورو في عام 2026 و2ر32 مليار يورو في عام 2027.

وتنص خطة مدعومة من فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على تقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، باستخدام الأموال الروسية. ولن تسترد موسكو الأموال إلا بعد الموافقة على دفع تعويضات لأوكرانيا.

ومن المقرر مناقشة كيفية المضي قدما بشأن هذه القضية في القمة الدورية للاتحاد الأوروبي في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي رسالتها، كتبت فون دير لاين أن توفير التمويل لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية من أجل مواصلة الضغط على روسيا وتبديد أي أمل في انتصارها .



