بابا الفاتيكان ينتقد نقص الإرادة السياسية لبعض الدول في مواجهة أزمة المناخ العالمية

انتقد البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، يوم الاثنين ما وصفه بنقص الإرادة السياسية لدى بعض الدول في مواجهة أزمة المناخ العالمية.

وقال البابا في رسالة فيديو في مستهل الأسبوع الحاسم الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في البرازيل: "ما يفشل هو الإرادة السياسية لدى البعض".

وأشاد البابا بالتقدم المحقق بموجب اتفاقية باريس التي وُقعت قبل 10 أعوام، مؤكدا أن "الفشل ليس من نصيب الاتفاقية، بل نحن من نفشل في استجابتنا".

وأضاف أن بلده الأم، الولايات المتحدة، قد انسحبت من اتفاقية باريس خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وحذر البابا من تأثيرات المناخ التي بدأت تُرى حول العالم، قائلا: "الخليقة تصرخ بالفيضانات والجفاف والعواصف والحر الشديد المستمر"، مضيفا أن "شخصا واحدا من كل ثلاثة يعيش في حالة ضعف كبيرة بسبب هذه التغيرات المناخية".

وفي مؤتمر "كوب 30"، تناقش حوالي 200 دولة كيفية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل أسرع.

ودعا البابا المفاوضين إلى إظهار طموح أكبر، مؤكدا أنه لا يزال هناك وقت للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من 5ر1 درجة مئوية، "لكن نافذة الفرصة تغلق".

وقال البابا: "كمسؤولين عن خليقة الله، نحن مدعوون للعمل بسرعة، بالإيمان والنبوة، لحماية الهدية التي أوكلها إلينا".