صندوق التنمية الحضرية يبدأ تسليم وحدات مشروع دارة توليب

بدأ صندوق التنمية الحضرية، اليوم، في تسليم وحدات مشروع "دارة توليب" الواقع على طريق الأوتوستراد للحاجزين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، وتؤكد التزام "التنمية الحضرية" بتلبية طلبات العملاء كافة وتعزيز ثقتهم في مشروعاته، وفق بيان للصندوق.

وأشرف المهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة للمتابعة والتخطيط، على سير عملية التسليم، وذلك لضمان جودة التفاصيل وتلبية طلبات العملاء باهتمام بالغ.

يستمر تسليم الوحدات حتى الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، وفقًا للبيان.