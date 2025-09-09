قطر تفند ادعاءات واشنطن بشأن التواصل مع الدوحة قبل الهجوم على قادة حماس

شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، على أن ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً «عارية عن الصحة».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن «الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسئولين الأمريكيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة».

وفي وقت سابق، ألقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، البيان الصادر عن واشنطن بشأن الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة.

ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً عارية عن الصحة، الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأمريكين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

وقالت خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن إدارة ترامب تم إبلاغها صباح اليوم، من قبل الجيش الأمريكي، أن إسرائيل ستهاجم حماس، وأن قيادة الحركة كانت موجودة في الدوحة.

وأضافت أن «القصف أحادي الجانب على قطر – الدولة ذات السيادة وحليف للولايات المتحدة القوي والتي تواجه مخاطر من أجل تحقيق السلام – لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل والولايات المتحدة».

لكنها اعتبرت أن القضاء على قادة حماس الذين استفادوا من بؤس الناس في غزة هو «هدف مشروع».

وأشارت إلى أن «ترامب طلب من مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إبلاغ الجانب القطري بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله المبعوث».

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.