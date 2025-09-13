أبو الغيط يرحب باعتماد الأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لمشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك الصادر في يوليو الماضي بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنَّ التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًّا متزايدًا حول ضرورة تنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أن الدول التي لم تصوت لصالح القرار تقف في الجانب الخطأ من التاريخ.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن تبني الجمعية العامة لهذا القرار يُعزز من مُخرجات مؤتمر تنفيذ حل الدولتين ويُزيد من الزخم العالمي حوله، لا سيما في ضوء اعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر على مستوى القمة في 22 سبتمبر الجاري.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة، لتأييد إعلان يحدد خطوات ملموسة، محددة زمنيًا، ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، قبيل انعقاد اجتماع لقادة العالم في نيويورك.

وحصل القرار المؤيد للإعلان على 142 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويأتي هذا الإعلان، نتيجة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة يوليو الماضي، استضافته المملكة وفرنسا، لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.