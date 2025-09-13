الكشف عن سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب غياب الأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر بالفريق عن القائمة التي أعلنها البلجيكي يانيك فيريرا لمواجهة المصري في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع المصري مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

ولم يكن اسم الأنجولي ضمن قائمة الفريق، الأمر الذي أثار تساؤلات، قبل أن يوضح مصدر سبب استبعاد اللاعب.

وأوضح أن بانزا عاد متأخرا من فترة العطلة الدولية الأخيرة والتي حصل على إجازة خلالها، ما أثار استياء الجهاز الفني ليتم الاتفاق على استبعاده من المباراة.

يذكر أن بانزا قد سجل هدفين مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي، والذي انتقل فيها للأبيض قادما من الدوري البرتغالي.