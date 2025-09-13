 الكشف عن سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 2:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الكشف عن سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري

الشروق
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:17 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:17 ص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب غياب الأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر بالفريق عن القائمة التي أعلنها البلجيكي يانيك فيريرا لمواجهة المصري في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع المصري مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

ولم يكن اسم الأنجولي ضمن قائمة الفريق، الأمر الذي أثار تساؤلات، قبل أن يوضح مصدر سبب استبعاد اللاعب.

وأوضح أن بانزا عاد متأخرا من فترة العطلة الدولية الأخيرة والتي حصل على إجازة خلالها، ما أثار استياء الجهاز الفني ليتم الاتفاق على استبعاده من المباراة.

يذكر أن بانزا قد سجل هدفين مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي، والذي انتقل فيها للأبيض قادما من الدوري البرتغالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك