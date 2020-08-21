الصحة المغربية: 1325 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم ، تسجيل 1325 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 47638 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 1644767 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب .

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 775 حالة.

كما تم تسجيل 1230 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 32806 حالة.