مايوركا وبلنسية يقتسمان صدارة الدوري الإسباني

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تصدر ريال مايوركا جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا بفوزه على مضيفه ديبورتيفو الافيس 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية.

وفي مباريات أخرى تعادل غرناطة مع بلنسية 1 /1 واسبانيول مع فياريال سلبيا.

ويدين مايوركا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب فرناندو نينيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 80.

ولعب الافيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 لطرد روبن دوارتي إثر حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع مايوركا رصيده إلى أربع نقاط ليعتلي الصدارة مؤقتا وظل الافيس بلا رصيد في المركز الأخير.

وعلى ملعب نويفو لوس كارمينيس، تقدم لويس سواريز بهدف لغرناطة في الدقيقة 17 لكن كارلوس سولر باراجان خطف هدف التعادل لبلنسية من ضربة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع بلنسية رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مايوركا المتصدر مقابل نقطتين لغرناطة في المركز التاسع.