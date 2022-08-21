تقرير: واشنطن تحاول طمأنة إسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع إيران

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن سعت في الأيام الماضية إلى طمأنة إسرائيل بأنها لم توافق على تنازلات جديدة مع إيران وأن الاتفاق النووي ليس وشيكا.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين إنه خلال الأسبوع الماضي، أكد مسؤولو البيت الأبيض لنظرائهم الإسرائيليين أنه على الرغم من الادعاءات في الصحافة، لم تكن هناك تنازلات جديدة لإيران.

وقدمت إيران ردا رسميا هذا الأسبوع على اقتراح "نهائي" من الاتحاد الأوروبي، الذي يتوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وزاد ذلك من التكهنات بأن اتفاقا يمكن أن يكون قريبا، وأدى إلى خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تعارض استعادة الاتفاق النووي لعام 2015.

وتفاقمت المخاوف الإسرائيلية بسبب حقيقة أن إسرائيل تخوض حاليا حملة انتخابية.

وقال أكسيوس إنه إذا تم الإعلان عن اتفاق نووي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، فقد يعطي ذلك قوة سياسية لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لاستخدامها ضد رئيس الوزراء يائير لابيد.