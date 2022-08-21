الأهلي يتعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الشوط الأول

تعادل فريق الأهلي بدون أهداف مع الإسماعيلي في الشوط الأول للمباراة التي تقام مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

دخل الأهلي المباراة بتشكيل معظمه من اللاعبين الشباب لإكسابهم الخبرة المطلوبة وحساسية المباريات.

تقاسم الفريقان فرص التهديف خلال الشوط الأول ونجح كريم فؤاد في هز شباك الإسماعيلي لكنه كان في موقف تسلل، كما أنقذ مصطفى شوبير أكثر من كرة خطرة للإسماعيلي محافظًا على نظافة شباكه.

الشوط الأول:

بدأت المباراة حماسية وساخنة كعادة مباريات الفريقين، وانطلق الأهلي كعادته من الأطراف لخلخلة دفاعات المنافس مع الضغط في كل أرجاء الملعب للسيطرة على المباراة واكتشاف الثغرات في دفاع الإسماعيلي لهز الشباك وقتل المباراة.

اعتمد الأهلي في معظم عناصره على مجموعة الشباب الصاعد مع بعض عناصر الخبرة، وفي الدقيقة 9 مرر محمد أشرف الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء على رأس أحمد سيد غريب لكن حارس مرمى الإسماعيلي محمد فوزي تدخل في الوقت المناسب وتصدى للكرة قبل أن تصل لرأس مهاجم الأهلي.

دخل الإسماعيلي في أجواء المباراة بمناوشة هجومية واحدة قادها أحمد مدبولي مراوغًا ومتوغلًا لكن دفاعات الأهلي تدخلت في الوقت المناسب قبل أن يسدد مدبولي الكرة.

في الدقيقة 18 مرر ميدو نبيل الكرة إلى كريم فؤاد في عمق دفاعات الإسماعيلي، فسدد كريم الكرة مقوسة «لوب» في الشباك لكنه كان في وضعية تسلل ليتدخل الحكم محمد الحنفي ويلغي الهدف.

مع الدقيقة 29 تصدى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي لتسديدة عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء، وبعدها تصدى أيضًا لرأسية أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية لكنها افتقدت للسرعة المطلوبة، مما سمح لدفاعات الإسماعيلي في التعامل بنجاح مع تلك الهجمات قبل أن ترتقي لمرحلة الخطورة.

مرت الدقائق الأخيرة دون خطورة حقيقية حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.