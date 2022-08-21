قالت السلطات المغربية، أمس السبت، إن الحرائق المندلعة منذ 3 أيام بشمال البلاد قضت على نحو 55 هكتارا من الغابات، في وقت تواصل جهودها لإخمادها.

وقالت وكالة أنباء المغرب الرسمية إن "جهود السلطات تتواصل للسيطرة على حريق غابوي اندلع الأربعاء الماضي، بغابة جبل "أغاندرو" المحاذي لدوار قرية تالغونت، دائرة كتامة بإقليم الحسيمة".

وذكرت أن "الحريق أتى حتى الآن على نحو 55 هكتارا من الغابات".

وأضافت أن "طائرات كنادير المتخصصة في إطفاء الحرائق نفذت يوم الجمعة، مجموعة من الطلعات الجوية، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع اتساع رقعته".

وأوضحت أن "وعورة تضاريس المنطقة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، ساهمت في صعوبة عملية السيطرة على الحريق في وقت قياسي".

وتابعت الوكالة: "لم تخلف الحرائق أي خسائر في الأرواح البشرية، كما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لتحديد أسباب اندلاعها".

ويوم الجمعة، اشتعلت الحرائق في غابات محافظة الحسيمة بعد يومين من السيطرة على أخرى التهمت أكثر من 125 هكتارا بمحافظة المضيق الفنيدق بشمال المملكة.

وفي 22 يوليو، أعلنت الحكومة رصد 290 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار) لدعم سكان القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات بشمال المغرب.

وأتت نيران الحرائق التي شهدتها محافظات العرائش ووزان وشفشاون وتطوان وتازة والحسيمة في الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، على 10 آلاف و560 هكتارا من الغابات، وشردت سكان عدد من البلدات وأحرقت منازلهم، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليها بشكل تام خلال الأيام الماضية.