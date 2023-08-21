 ارتفاع إنفاق السياح الأجانب في اليونان لأكثر من 3 مليارات دولار في يونيو - بوابة الشروق
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ارتفاع إنفاق السياح الأجانب في اليونان لأكثر من 3 مليارات دولار في يونيو

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 4:18 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 4:18 م

ارتفع إنفاق السياح الأجانب في اليونان بنسبة 17% في يونيو ليصل إلى 2.93 مليار يورو (3.19 مليار دولار)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 263% عن نفس الشهر في 2021، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات لبنك اليونان المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات البنك أن الإنفاق الأجنبي، المصنف كائتمان السفر، يشكل 56% من خدمات ميزان الحساب الجاري، مرتفعا من 49% في عام 2022 و29% في عام 2021.

ويشكل السفر 32% من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

وارتفعت عمليات الخصم أثناء السفر 19%؛ لتصل قيمتها إلى 204.3 مليون يورو (222.3 مليون دولار) في يونيو على أساس سنوي، وبنسبة 102% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

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