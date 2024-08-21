تدخلت قوات الشرطة الأمريكية بقسوة لفض تظاهرة داعمة لقطاع غزة استمرت يومين أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.

وأفاد مراسل وكالة «الأناضول»، اليوم الأربعاء، أن التظاهرة طالبت الولايات المتحدة بوقف دعمها لإسرائيل، وبوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتدخلت الشرطة بقسوة ضد المحتجين وحصلت اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الضرب والسحل، واعتقلت بعض المتظاهرين و3 صحفيين.

ولاقت مشاهد عنف الشرطة ضد المتظاهرين ردود أفعال مستاءة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتزامن هذه التظاهرات مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو (شمال شرق) الولايات المتحدة، مساء الاثنين 19 أغسطس، حيث يسلط برنامج المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024 الضوء على الدور المركزي لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.