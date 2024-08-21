 مصطفى كامل يعتذر للأطباء: محمد فؤاد مش بلطجي.. ومصيبته إنه ابن بلد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصطفى كامل يعتذر للأطباء: محمد فؤاد مش بلطجي.. ومصيبته إنه ابن بلد

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 9:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 9:51 م

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