تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بالاعتذار للأطباء في أعقاب واقعة الفنان محمد فؤاد المتهم بالاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى عين شمس التخصصي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن كل فئة قد يكون بها من يتصرف بشكل غير جيد فينتج عنه تصرف غير لائق.

وأضاف: «مصيبة محمد فؤاد طول عمره إنه ابن بلد.. محمد إنسان أبسط من البساطة وهو شخص ودود وحبوب، وهو في أوج حالات نجاحه كان يقولي تعالى ناكل على عربية فول.. محمد إنسان بسيط جدا ومش متعالٍ».

وتابع: «محمد فؤاد بسيط جدا وهو مش بلطجي زي ما بيتقال عليه.. وفيه ناس بتنفخ في النار علشان تخرّب العلاقة بين مؤسسات وبعضها».

ونوه بأنه تلقى اتصالًا من فؤاد، روى فيه الواقعة، مؤكدا أن الأخير كان في صدمة بسبب الحالة الصحية لشقيقه وفي وقت سابق من اليوم، كلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة بمتابعة سير التحقيقات في واقعة الاعتداء على الدكتور مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى عين شمس التخصصي، وتقديم كافة أوجه الدعم للطبيب لحين الحصول على حقه.

وقالت النقابة إن مستشفى عين شمس التخصصي كان قد استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء، المريض عبدالعزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول الدكتور مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، بحسب بيان جامعة عين شمس حول الواقعة.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة "همجية" تتنافى مع دولة القانون، مشددة على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.