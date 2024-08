حزب الخضر الأسترالي يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

دعا زعيم حزب الخضر الأسترالي آدم باندت، خلال جلسة برلمانية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، بسبب الإبادة الجماعية في غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن «الحزب اقترح فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمسئولين الإسرائيليين؛ بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة».

وأشار إلى مرور أكثر من 45 أسبوعًا من القصف وجرائم الحرب في القطاع، منوهًا أن غزة سجلت أول حالة مصابة بشلل الأطفال منذ 25 عامًا، لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر.

ونوه أن منظمات الإغاثة الإنسانية أفادت باستحالة إجراء التطعيم في منطقة حرب نشطة، خاصة بعدما قصف جيش الاحتلال 30 مستشفى من أصل 36، وفقًا لبيانات «اليونيسيف».

وشدد على أن «حزب العمال عليه أن يوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل»، منوهًا أن بلاده تزود تل أبيب بالأجزاء الحيوية لطائرات إف-35 المستخدمة في قصف غزة.

ولفت إلى أن «التقارير عن التعذيب المنهجي للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مثيرة للاشمئزاز»، مستنكرًا عدم فرض أستراليا عقوبات على أي عضو في حكومة نتنياهو.

وأكد أهمية وقف «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن الحزب لن يتوقف عن دعم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

