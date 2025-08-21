معهد الأمن القومي الإسرائيلي: يجب إعادة النظر في استراتيجية غزة

قال معهد الأمن القومي بإسرائيل، اليوم الخميس، إنه يجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

وأضاف المعهد، أن استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال إن إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها بسبب حرب غزة، مؤكدا أن الجيش مرهق بسبب الضغط ويظهر ذلك في الضرر بالأفراد وتراجع الانضباط العملياتي.

وقال المعهد "من غير المرجح أن يؤدي احتلال أراض في غزة أو إجراء مناورات إضافية إلى انهيار حماس واحتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن حماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لامركزية تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش.

ويوم الأربعاء، استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي 60 ألفا من جنود الاحتياط، في إشارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة رغم التنديد الدولي، لكن مسئولا عسكريا قال إن معظم جنود الاحتياط لن يشاركوا في القتال وإن استراتيجية السيطرة على مدينة غزة لم يتم الانتهاء منها بعد.

ومن المرجح أيضا أن يستغرق استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط أسابيع، مما يتيح للوسطاء وقتا لمحاولة تقريب المواقف في مقترح جديد لوقف إطلاق النار مؤقتا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقبلت حركة حماس المقترح، لكن الحكومة الإسرائيلية لم ترد بعد.

ويتضمن المقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح عشر محتجزين أحياء وتسليم جثث 18 محتجزا، مقابل الإفراج عن حوالي 200 فلسطيني من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة في إسرائيل.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية من جديد إطلاق سراح كل المحتجزين المتبقين لدى حماس على الفور، وعددهم 50، ويعتقد المسئولون الإسرائيليون أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة.