«الشيخ زويد المركزي» يبحث مع «اليونيسف» ووزارة الصحة تأهيله كمركز تميز للنساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة

استقبل الدكتور محمد حسن، مدير مستشفى الشيخ زويد المركزي، الفريق الطبي المرافق للدكتورة عبلة الألفي، مساعد وزير الصحة، وممثلي مؤسسة «اليونيسف» العالمية، ضمن جولتها بمحافظة شمال سيناء؛ لبحث تأهيل المستشفى كمركز تميز لتقديم خدمات النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة.

وأشار بيان صادر عن المستشفى إلى أن الخطوة تستهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، ودعم الولادة الطبيعية، وتحسين خدمات رعاية حديثي الولادة، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة و«اليونيسف» لتأهيل المستشفيات وتطوير خدماتها الصحية.

وجاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبإشراف الدكتور عمرو عادل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتورة منى حرب، مديرة الطب العلاجي.