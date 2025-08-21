رويترز: الغرب يدرس نشر قوات أوروبية بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، أن الدول الغربية تدرس إمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا تحت قيادة الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أن أحد الخيارات العسكرية المحتملة للغرب يمكن أن يكون "إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا" ووضعها "تحت الإدارة والتحكم الأمريكيين".

وتشير الوكالة إلى أن الدعم الأمريكي المحتمل للقوات الأوروبية في الجو قد يشمل "نقل قوات دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، وإنشاء منطقة حظر طيران بواسطة المقاتلات الأمريكية".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في بيان مشترك نشره مكتب اللجنة المشتركة لأركان القوات المسلحة الأمريكية، أنها طورت خيارات عسكرية للعمل تهدف، وفقا للادعاء الغربي، إلى دعم المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا. ولم يحدد البيان أي خيارات عمل محددة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن ضمانات الأمن لأوكرانيا لا يمكن أن تشمل الحماية من قبل حلف الناتو.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساعدة أوروبا، خاصة "عندما يتعلق الأمر بالجو"، دون توضيح ما يعنيه بالضبط.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الخميس، أن وجود قوات عسكرية أجنبية على أراضي أوكرانيا غير مقبول لروسيا.