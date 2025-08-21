استطلاع: الألمان يشككون في قدرة ميرتس على التأثير في ترامب بشأن حرب أوكرانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن المستشار فريدريش ميرتس لديه القدرة على التأثير بشكل حاسم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يخص القضايا المتعلقة بحرب أوكرانيا، لا تتجاوز 13% فقط.

جاء ذلك عبر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لأبحاث الرأي لصالح محطة "آر تي إل / إن تي في" التلفزيونية يومي أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، وشمل 1000 شخص.

وفي المقابل، أظهرت النتائج، أن 84% من المواطنين الألمان لا يرون أن ميرتس لديه هذه القدرة، ووصلت نسبة أصحاب الرأي بين أنصار الاتحاد المسيحي (الذي يتزعمه ميرتس ويتكون من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) إلى 73%.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 81% من الألمان يستبعدون التوصل إلى اتفاق سلام قريب بين موسكو وكييف.

ورأى 18% ممن شملهم الاستطلاع، أن دعوة أوكرانيا إلى التخلي عن أراضٍ روسيا أمر صائب، ووصلت نسبة أصحاب هذا الرأي إلى مستوى أعلى من المتوسط في شرق ألمانيا بـ38%، وبين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" بـ48%.