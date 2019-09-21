

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن «الكلمة التي يلقيها رئيس أي دولة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون بهدف عرض مواقف هذه الدولة تجاه كافة القضايا المطروحة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، صباح السبت، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص منذ مشاركته الأولى في اجتماعات الأمم المتحدة عام 2014 على عرض مواقف مصر تجاه كافة القضايا، بالإضافة إلى عقده للقاءات ثنائية مع زعماء العالم».

وأوضح أن «وزارة الخارجية تجهز جدول أعمال للرئيس خلال مشاركته باجتماعات الأمم المتحدة، يشمل عقد لقاءات مع زعماء ورؤساء دول العالم ورجال الفكر والسياسية والاقتصاد والإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية».

وأشار إلى إعلان مسؤول في البيت الأبيض، اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقاء «السيسي»، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مضيفًا أن هذا اللقاء سيكون الأهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد «السيسي»، خلال هذه الزيارة التي ستستغرق عدة أيام، اجتماعات مع عدد من رؤساء وقادة الدول المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



