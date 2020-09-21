معهد روبرت كوخ يسجل 922 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الاثنين، 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل خلال الأيام الماضية، أعدادا أعلى من ذلك بكثير، إلا أن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحاد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.

وكان المعهد سجل أول أمس السبت أعلى عدد إصابات يومية جديدة منذ أبريل الماضي، بواقع 2297 حالة.

وكتب المعهد في تقريره أمس الأحد: "بعد استقرار مؤقت لعدد الحالات على مستوى مرتفع، يمكن حاليا ملاحظة زيادة أخرى في حالات العدوى بين السكان في ألمانيا".

وبلغت أعداد الإصابة ذروتها في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا. وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي. وتجاوز عدد الإصابات اليومية الألفي إصابة مجددا في أغسطس الماضي.

جديرب بالذكر أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها يرتبط أيضا بعدد الأشخاص الذين يخضعون للتحليل.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 272 ألفا و337 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9386 حالة، دون زيادة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين 242 ألفا و200 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 22ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.