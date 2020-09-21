 الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة رطب على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 - بوابة الشروق
الإثنين 21 سبتمبر 2020 1:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة رطب على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

نور رشوان
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 1:07 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 1:07 م

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الاثنين، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 34
بورسعيد 26 30
الإسكندرية 24 30
شرم الشيخ 30 39
أسوان 28 43
كاترين 20 30
الإسماعيلية 22 35


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