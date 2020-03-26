 النمسا تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 2:14 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 2:14 م

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين، تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال 24 ساعة الماضية.

 

وذكر بيان للوزارة أنه لأول مرة لم تكن "فيينا" على رأس حالات الإصابة الجديدة بكورونا؛ حيث حلت محلها ولاية "النمسا السفلى" وسجلت رقمًا قياسيًا وهو 181 إصابة.

 

وأوضح البيان أن عدد الإصابات الجديدة أقل مقارنة بالأيام السابقة، ولكنه أعلى بنسبة 20% مقارنة بيوم الاثنين الماضي وهو أعلى أيضا بنحو 200 في المائة عما كان عليه قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن عدد المصابين الفعليين حاليًا نحو 8400 شخص.

 

وأفادت الوزارة بأن بعض المناطق في العاصمة فيينا أصبحت في المنطقة الحمراء بعد تسجيل حالات عدوى جماعية.

 


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