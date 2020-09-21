مناديل المرحاض بأنواعها المختلفة لا غنى عنها في أغلب المنازل حول العالم ومع نقصها بالأسواق بسبب شدة الإقبال عليها خلال أزمة فيروس كورونا منذ بداية العام الحالي شعر الكثير بالغضب لأهميتها في عملية النظافة وظلوا يفكرون في وسائل أخرى لاستخدامها حتى توافرها مجددًا.

وحينما عادت للأرفف سيطر إحساس الراحة على العديد، وهذا يطرح سؤالًا عن كيف كان ينظف الإنسان نفسه قبل ظهور المناديل الورقية؟

تقول سوزان موريسون، أستاذة أدب العصور الوسطى في جامعة ولاية تكساس الأمريكية ومؤلفة كتاب "الفضلات في العصور الوسطى"، إن القرن السادس عشر الميلادي هو بداية ظهور المناديل الورقية وعلى الرغم من انتشارها وزيادة المبيعات إلا أن هناك ملايين لا يستخدمونها حتى الآن- وفقًا لموقع "لايف ساينس" الأمريكي الخاص بالعلوم.

وأضافت أن الإنسان استخدم على مر التاريخ أشياء كثيرة لتنظيف نفسه، وأقدم المواد المسجلة هى العصا التي استخدمها الصينيون قبل 2000 عام، وهذا ما كشفته دراسة عام 2016 نشرت في مجلة العلوم الأثرية الأمريكية، وكانت تسمى بـ"زلات الخيزران"، وهي عبارة عن أعواد من الخشب أو نبات الخيزران ملفوفة بقطعة قماش.

وأوضحت أن اليونانيون والرومان كذلك استخدموا قديمًا عصا، ولكن كانت تسمى "الترسوريوم" واحتوت على إسفنجة في أحد طرفيها، وكانت مخصصة للاستخدام الجماعي، وكانوا ينظفون من خلال النقع في دلو ملئ بالملح والخل أو بغسلها بالماء الجاري لدقائق، وحتى الآن مازال هناك جدلًا بين العلماء حول وظيفة العصا الحقيقة فهل هي خصصت لتنظيف المرحاض بعد الاستخدام أم لتنظيف الجسم.

وأشارت إلى الرومان الذين استخدموا أداة أخرى لتنظيف أنفسهم بعد المرحاض، وهي قطع خزفية بيضاوية أو دائرية الشكل وهذا ما لجأ إليه الإغريقيون أيضًا، وكانت تسمى " بيسوي"، ونقش عليها أسماء اعدائهم للتقليل من قيمتهم، ولكن هذه القطع تسببت في إصابة العديد بالجروح البواسير لأنها تهيج الجلد- حسبما ذكرت المجلة الطبية البريطانية.

وعن الوسائل الأخرى، قالت أستاذة أدب العصور الوسطى، إن اليابانيين استخدموا نوعًا آخر من العصا الخشبية منذ القرن الثامن الميلادي، وسميت " chuugi"، وتنوعت الوسائل بين الثقافات المختلفة، فتم استخدام الأصداف البحرية والماء والأواق والعشب والحجارة وفراء الحيوانات والطحالب والتبن والقش والنسيج.

وبظهور ورق التواليت، سخر الكثير من هذا المنتج، منهم الروائي الفرنسي فرانسوا رابليه الذي أكد في أحد قصائده أن ورق المرحاض غير فعال والخيار الأفضل هو عنق الأوزة إشارة إلى استخدام الريش لتنظيف النفس بشكل جيد.