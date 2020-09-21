السجن 3 أعوام لـ5 متهمين بالشروع في قتل بائع فاكة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الاثنين، شقيقين، بالسجن 3 أعوام، وعامين، لـ3 آخرين؛ لاتهامهم بالشروع في قتل "أ.ع.م"، بائع فاكهة، وذلك في القضية رقم 11845 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزه.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد قيام شقيقين وآخرين، بالتعدي على بائع فاكهة، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.



كشفت التحقيقات قيام المتهمين وهم كل من: "ع.ص.غ"، وشقيقة "م.ص.غ"، بالاشتراك مع: "م.م.ع"، و"ع.م.ع"، و"م.م.ع"، بالاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم، على المجني عليه، حال سيره في منطقة حوض 12، بسبب خلافات جيرة سابقة، مما أدى إلى إصابته وإجراء عملية جراحية له.



وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم بعضوية، المستشارين: أحمد صبري ذكري، وسامح عبد الرحمن سالم، والسيد عباس السيد، وسكرتير الجنايات، السيد الوزيري.