أسعار الذهب تنهي 3 أيام من التراجع وتسجل ارتفاعا طفيفا اليوم

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب ثلاثة أيام من التراجع المطرد وسجلت ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الاثنين مع تراجع أسعار الأسهم في ظل المخاوف من الانهيار المحتمل لشركة العقارات الصينية العملاقة إيفر جراند.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات آسيا اليوم إلى 45ر93 نقطة، ثم تراجع في تعاملات ظهيرة اليوم إلى 25ر93 نقطة وهو ما يزيد بنسبة بسيطة عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 40ر12 دولار أي بنسبة 7ر0% إلى 80ر1763 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، ليسجل أول ارتفاع له منذ الثلاثاء الماضي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 133ر0 دولار إلى 204ر22 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 1315ر0 دولار إلى 1145ر4 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.