رئيس الهيئة الهندسية يشرح للرئيس مخطط الـ3 طرق المقرر افتتاحهم اليوم

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن اليوم سيشهد افتتاح 3 طرق على رأسهم «الإسماعيلية - العوجة» بطول 220 كيلومترا؛ وهو عبارة عن اتجاهين كل منهم 3 حارات مرورية، لافتًا إلى تنفيذ 14 عملا صناعيا على الطريق.

وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح حزمة مشروعات تنموية بشبه جزيرة سيناء، على رأسها نفق الشهيد أحمد حمدي 2، صباح اليوم الثلاثاء، أن طريق الإسماعيلية-العوجة؛ يخدم مطار البردويل والمنطقة الصناعية المحيطة به، فضلا عن المناطق المقرر استصلاحها؛ ما ينعكس بالإيجاب على نقل البضائع.

أما الطريق الثاني هو «جنيفة» والذي يربط بين الإسماعيلية الصحراوي مع السويس-الإسماعيلية، بطول 120 كيلومترا؛ وعرض الطريق 13 مترا، ومكون من 3 حارات في كل اتجاه، وتكلفته بلغت 1.8 مليار جنيه.

والطريق الثالث هو طريق النفق، بطول 14 كيلومترا؛ مستكملا: «أنشأنا هذا الطريق لتسهيل الوصول إلى نفق الشهيد أحمد حمدي».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.

ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يُمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي "1"، في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء، انساقًا مع سياسات دولة ٣٠ يونية واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.