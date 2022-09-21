مستشار للرئيس الأوكراني يسخر من التعبئة الجزئية للجيش الروسي: هناك روح دعابة في الحياة

ردت أوكرانيا بسخرية على قرار التعبئة الجزئية للقوات الروسية، الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتساءل ميخائيلو بودولياك، مستشار الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس الأوكراني على "تويتر"، قائلا: "لا يزال كل شيء يسير وفقا للخطة، أليس كذلك؟"

وأشار بودولياك إلى أن ذلك هو "اليوم الـ210 من حرب الأيام الثلاثة". وقال إن الروس الذين يطالبون بإبادة أوكرانيا قد تلقوا الآن أمرا بالتعبئة، وأغلقوا الحدود، وحظروا حسابات وأصدروا أحكاما بالسجن على الفارين من الخدمة، إلى جانب أمور أخرى. واختتم حديثه قائلا: "هناك قدر كبير من روح الدعابة في الحياة".

وفسر زميله، أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الاوكراني، تحرك الكرملين بأنه يعني أن هناك خسائر كبيرة أجبرت روسيا على اتخاذ هذا الإجراء.

وكتب أريستوفيتش أن "هناك أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، وأكثر مثلما يقرب من 150 ألفا".

وقالت موسكو اليوم الأربعاء إن 5937 من أفرادها العسكريين قتلوا منذ بداية الغزو. ويعتقد المراقبون المستقلون أن الخسائر الحقيقية أكبر بعدة مرات مما هو معلن.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية للجيش، في خطاب موجه للأمة، حيث ذكرت قناة "آر تي" الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث إن هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.

وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد بتصعيد النزاع.

ويأتي الإعلان عن التعبئة بعد يوم من إعلان الانفصاليين المدعومين من موسكو عن خطط إجراء استفتاءات في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون و زابوريجيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن الانضمام لروسيا. وقد أثارت هذه الخطوة إدانة قوية من المجتمع الدولي.

وأعلن بوتين عن الاستفتاءات على ضم المناطق المحتلة في الخطاب اليوم. وقال "نحن ندعم قرار أغلبية المواطنين في جمهورتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي منطقتي خيرسون و زابوريجيا".