الأهلي يعلن موعد انضمام الثنائي المحترف لسيدات الطائرة

أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، موعد انضمام لاعبتي منتخب بورتوريكو لتدريبات سيدات الطائرة، عقب انتهاء مشاركتهما في بطولة العالم المقامة حاليا في هولندا.

وأوضح أن كارينا اوكاسيا، التي وقعت على عقود الانتقال للفريق بشكل رسمي في هولندا سوف تنضم إلى تدريبات الفريق برفقة مواطنتها ديانا رايس لاعبة الأهلي فور الانتهاء من المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا.

وكان العوضي قد سافر الى هولندا لحسم التعاقد مع اللاعبة التي كانت تملك العديد من العروض ، قبل أن ينهي كافة الاتفاقات معها وتوقع على عقود الانتقال الى الفريق.

وأشار العوضي إلى أن اوكاسيو من الأعمدة الرئيسية في منتخب بورتريكو و تمثل إضافة كبيرة وقوية لفريق سيدات طائرة الأهلي في مركز ٤ وجاء التعاقد معها في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي بأفضل العناصر لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

وأشاد العوضي، بما تملكه اوكاسيو من مقومات فنية وبدنية مؤكدا أنها تمثل إضافة كبيرة للفريق، خاصة إنها تملك مسيرة حافلة مع الأندية التي لعبت فيها إلي جانب مشاركاتها المؤثرة مع منتخب بورتريكو.