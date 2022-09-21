صورة نادرة تجمع بين الملكة إليزابيث ووالديها وشقيقتها وزوجها

نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على موقع "تويتر"، صورتين لأول مرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، تجمعها بزوجها الراحل فيليب ووالدتها ووالدها وأختها.
ويأتي ذلك أثناء بدء أسبوع آخر من الحداد على الملكة بعد جنازة رسمية مليئة بالعاطفة والاحتفال ودع فيها الملك تشارلز الثالث والدته شخصيًا للراحة أثناء دفنها ليلة الاثنين الماضي.
وبدأت رحلة الملكة إلى مثواها الأخير بالمورال في يوم وفاتها في 8 سبتمبر وانتهت الليلة الماضية بدفنها بجوار زوجها الأمير فيليب.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ترقد الملكة إليزابيث الثانية في القبو الملكي تحت كنيسة القديس جورج مع زوجها ووالدها وأمها وأختها.
وتعتبر إليزابيث، الملكة البريطانية الثانية عشرة التي تُدفن في وندسور وقد اختارت أن تكون مع عائلتها كوالدها جورج السادس.
وجاء ذلك بعد لحظة عامة مؤثرة ورمزية للغاية تم فيها إزالة تاج الملكة وجرمها وصولجانها من نعشها حتى يمكن أنزالها إلى قبرها أسفل كنيسة القديس جورج وندسور.
وظلت تفاصيل المراسم الخاصة التي أقيمت الاثنين الماضي سرية عن معظم المساعدين الملكيين، حيث اقتصرت على كبار أفراد العائلة المالكة فقط، حيث يبقى من غير المعروف ما إذا كان الملك وإخوته فقط أم أنه شمل أحفادًا مثل الأمير ويليام والأمير هاري.