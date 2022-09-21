صورة نادرة تجمع بين الملكة إليزابيث ووالديها وشقيقتها وزوجها

نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على موقع "تويتر"، صورتين لأول مرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، تجمعها بزوجها الراحل فيليب ووالدتها ووالدها وأختها.

ويأتي ذلك أثناء بدء أسبوع آخر من الحداد على الملكة بعد جنازة رسمية مليئة بالعاطفة والاحتفال ودع فيها الملك تشارلز الثالث والدته شخصيًا للراحة أثناء دفنها ليلة الاثنين الماضي.

This evening a Private Burial will take place in The King George VI Memorial Chapel at Windsor.



The Queen will be Laid to Rest with her late husband The Duke of Edinburgh, alongside her father King George VI, mother Queen Elizabeth The Queen Mother and sister Princess Margaret. pic.twitter.com/pwwZeKs02C — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

وبدأت رحلة الملكة إلى مثواها الأخير بالمورال في يوم وفاتها في 8 سبتمبر وانتهت الليلة الماضية بدفنها بجوار زوجها الأمير فيليب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ترقد الملكة إليزابيث الثانية في القبو الملكي تحت كنيسة القديس جورج مع زوجها ووالدها وأمها وأختها.

وتعتبر إليزابيث، الملكة البريطانية الثانية عشرة التي تُدفن في وندسور وقد اختارت أن تكون مع عائلتها كوالدها جورج السادس.

وجاء ذلك بعد لحظة عامة مؤثرة ورمزية للغاية تم فيها إزالة تاج الملكة وجرمها وصولجانها من نعشها حتى يمكن أنزالها إلى قبرها أسفل كنيسة القديس جورج وندسور.

وظلت تفاصيل المراسم الخاصة التي أقيمت الاثنين الماضي سرية عن معظم المساعدين الملكيين، حيث اقتصرت على كبار أفراد العائلة المالكة فقط، حيث يبقى من غير المعروف ما إذا كان الملك وإخوته فقط أم أنه شمل أحفادًا مثل الأمير ويليام والأمير هاري.