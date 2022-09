صورة نادرة تجمع بين الملكة إليزابيث ووالديها وشقيقتها وزوجها

نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على موقع "تويتر"، صورتين لأول مرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، تجمعها بزوجها الراحل فيليب ووالدتها ووالدها وأختها.

ويأتي ذلك أثناء بدء أسبوع آخر من الحداد على الملكة بعد جنازة رسمية مليئة بالعاطفة والاحتفال ودع فيها الملك تشارلز الثالث والدته شخصيًا للراحة أثناء دفنها ليلة الاثنين الماضي.

This evening a Private Burial will take place in The King George VI Memorial Chapel at Windsor.



The Queen will be Laid to Rest with her late husband The Duke of Edinburgh, alongside her father King George VI, mother Queen Elizabeth The Queen Mother and sister Princess Margaret. pic.twitter.com/pwwZeKs02C