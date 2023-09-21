نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مزاعم البعض بشأن دعم بلاده لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأوكراني الذي ذكر أن المملكة السعودية تلعب دور الوسيط، وتسعى للوصول إلى حل للنزاع بين الطرفين (روسيا وأوكرانيا).

وأضاف خلال لقائه بشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن قرارات خفض إنتاج النفط هدفها استقرار السوق وليس مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا، معتبرًا أن دور منظمة أوبك +؛ مراقبة العرض والطلب، فإذا حدث نقص تم اتخاذ خطوات لـ "سده" وإذا ظهر فائق فيتم السيطرة عليه؛ من أجل ضبط السوق.

وعن الاقتصاد السعودي، أكد أن المملكة نجحت في تحقيق أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين متتالين، مؤكداً أن السعودية ستكون من أقوى اقتصادات العالم.

وأضاف أن "الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميا، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7".