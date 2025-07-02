سانا: انفجارات متتالية قرب بلدة الفوعة شمال إدلب

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بوقوع انفجارات متتالية، قرب بلدة الفوعة شمال إدلب، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل قناة «الإخبارية السورية»، إن الانفجارات المتتالية قرب الفوعة بريف إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي تلك الانفجارات عقب وقت قصير، من انفجار صهريج وقود في بلدة جبرين بريف حماة أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة لوكالة «سانا»، إن «الانفجار في بلدة جبرين ناجم عن احتراق صهريج وقود، وأسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين».

وأشار المصدر إلى أن «فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.