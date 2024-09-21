وزير الداخلية اللبناني: نعيش ظروفا دقيقة وخطيرة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن «لبنان يعيش ظروفًا دقيقة وخطيرة؛ بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية».

وأضاف «مولوي»، خلال لقاء خاص له مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الوزارة تبذل جهدًا مضاعفًا؛ من أجل تأمين احتياجات المواطنين ومتابعة التحقيقات تقنيا وفنيا.

وأشار إلى أنها «تقوم بجهد استخباراتي وأمني استباقي لكشف أي عميل أو خرق»، مؤكدًا التنسيق مع الأجهزة كافة؛ لخدمة المواطنين وتسهيل عمل فرق الإسعاف والإنقاذ.

وذكر أن الوزارة حريصة على منع أي استغلال للظروف الحالية لإحداث أي خرق أمني، مشددًا على أن «المرحلة الحالية تتطلب دقة في التعامل سواء أمنيا أو استخباريا».

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بجهد كبير في إطار دبلوماسي لاحتواء الوضع وإبعاد شبح الحرب، مشيرًا إلى أهمية وحدة وتضامن الشعب اللبناني لتحقيق مصلحة البلاد.