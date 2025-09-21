الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في مدينة غزة مأساوي وصعب للغاية

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع الإنسانية في مدينة غزة مأساوية وصعبة للغاية، حيث يكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة بما فيها بما يعرف بالروبوتات المفخخة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن الوضع في المستشفيات داخل غزة صعب للغاية، حيث أنها تعاني من نقص حاد في وحدات الدم والمستلزمات الطبية، ولا قدرة لديها على استيعاب هذا العدد المتزايد من الجرحى، خاصة مع استهداف قوات الاحتلال للمباني والعمارات السكنية بالإضافة إلى مراكز الإيواء ومناطق مختلفة.

ونوهت أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح في ظروف غير إنسانية مشيا على الأقدام لمسافات طويلة إلى المجهول؛ في ظل عدم توفر خيم ومساحات تكفي لاستيعاب هذا العدد لآلاف النازحين، خاصة أن الاحتلال يدفعهم إلى التوجه للجنوب.

واستشهد 52 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ716 للإبادة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن، برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغراقة وسط القطاع.

وأشار إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد الحكيم أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله، جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضاف أن 15 شهيدًا ارتقوا وأصيب وفقد آخرين تحت الأنقاض، باستهداف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا لعائلة دغمش قرب مسجد إحياء السنة في حي الصبرة.

بدوره، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء و23 إصابة، من بينهم 7 أطفال و9 سيدات نتيجة قصف طائرات الاحتلال في مخيمات وسط القطاع.