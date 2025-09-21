الصين تستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكي مع اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين

من المقرر أن تستقبل الحكومة الصينية، خلال الأسبوع الجاري، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، في أول زيارة رسمية من نوعها منذ 6 سنوات، وذلك مع اقتراب أكبر اقتصادين في العالم من التوصل إلى اتفاق تجاري عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الأول الجمعة بين الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

واستقبل السفير الأمريكي لدى الصين، ديفيد بيردو، اليوم الأحد، الوفد برئاسة النائب آدم سميث من ولاية واشنطن، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب وكبير الديمقراطيين حاليا في اللجنة، وذلك قبل أن يجتمع الوفد مع المسئولين الصينيين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بيردو، في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، إن "الوفد المكون من الحزبين يضطلع بدور حيوي في إدارة العلاقات الأمريكية الصينية".

وأوضح ترامب، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الصيني أمس الأول الجمعة، أن شي جين بينج أعطى موافقته على بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى مستثمرين أمريكيين، رغم أنه ذكر أنه ما يزال يتعين التعامل مع بعض الخطوات النهائية .